Antonio Mazzeo eletto nel Comitato europeo delle regioni

Il presidente Antonio Mazzeo è stato eletto nel Comitato europeo delle regioni. Il voto durante l’Assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome che si è svolta a Bologna il 19 gennaio.

Soddisfatto per questo nuovo incarico e per questa nuova sfida il presidente del Consiglio regionale toscano che dopo avere ringraziato i colleghi per la fiducia ha sottolineato come l’esempio di David Sassoli sarà la sua bussola, per avvicinare sempre di più l’Europa ai cittadini.

“L'Europa - ha spiegato Mazzeo - è fondamentale nelle strategie per il rilancio del Paese, da Nord a Sud. E dobbiamo guardare all'Europa come il luogo delle opportunità, come il sogno per realizzare il nostro futuro e come orizzonte per le nuove generazioni. Il mio impegno è per tutti, a partire dai territori più fragili che con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e i fondi strutturali europei avranno una grande occasione di riscatto per crescere e ridurre le disuguaglianze”.

“L’Europa unita - ha concluso - è l’eredità che Altiero Spinelli ci ha lasciato con il suo ‘sogno europeo’ nato sull’isola di Ventotene. Un sogno e un patrimonio di libertà di cui oggi noi dobbiamo essere non solo testimoni ma, soprattutto, custodi”.

Il presidente Mazzeo si occuperà di politiche di coesione territoriale, bilancio dell'Unione europea e politica economica.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa