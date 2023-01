Il regista Armando Punzo, fondatore della Compagnia della Fortezza nata nel carcere di Volterra, verrà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale Teatro 2023 durante il 51esimo Festival Internazionale del Teatro che si svolgerà dal 15 giugno all'1 luglio 2023 a Venezia.

Il Leone - spiega una nota della Biennale di Venezia - è stato approvato dal Cda dell'ente su proposta dei direttori del settore Teatro Stefano Ricci e Gianni Forte. La premiazione si svolgerà il 17 giugno nella Sala delle Colonne.

Questa la motivazione del premio ad Armando Punzo: "La ricerca del senso del teatro inizia quando ci si avventura in territori umani spinti dalla necessità di una propria, originale, identità culturale. Dove il palco si nutre della stessa vita concreta. Nel tentativo di comunicare attraverso l'isolamento, artistico e geografico; il carcere e le sue barriere. Forzare un limite, l'assenza di libertà che frantuma gli assiomi attraverso il Teatro per diventare rigogliosa mietitura. Ricominciare a sognare un nuovo uomo e imporlo alla realtà. Una forma visionaria di comunicazione distillando un linguaggio ricostruito all'ombra di un pregiudizio: lo spirito e la fantasia non hanno sbarre che contengano ma, soprattutto, siamo certi che siano gli Altri i prigionieri condannati ad un perimetro? I nostri limiti, le paure, il bisogno di affermazione sociale, la cecità verso il prossimo; rendere visibile il non palpabile, l'inconsapevole: un'utopia culturale di cui Armando Punzo e la Compagnia della Fortezza sono le fulgide incarnazioni".

Oltre 40 gli spettacoli con circa 80 detenuti attori durante 35 anni di lavoro. Spettacoli pluripremiati in Italia e all'estero: Marat-Sade, I negri, I Pescecani ovvero quello che resta di Bertolt Brecht, Hamlice - Saggio sulla fine di una civiltà, Beatitudo.