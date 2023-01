Biblioteca, gli appuntamenti in Sezione Ragazzi a Empoli

Le settimane corrono in Sezione Ragazzi con il programma delle attività messe in campo dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Si comincia il lunedì con il gruppo Sferruzza Sferruzza e i fantastici lavori ai ferri e all’uncinetto, si prosegue con il Circolo di lettura dei ragazzi, l’Ora del Racconto e l’amicizia, letture sotto i baffi, un giorno da bibliotecario, fino ad arrivare ‘A zonzo per il mondo’.

NEL DETTAGLIO - Lunedì 23 gennaio, alle 15.30, appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” e le super creative Sferruzzanti, nei locali della Biblioteca. Consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per partecipare scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Mentre alle 16.30 e 17.30 di lunedì 23 gennaio, ecco il Circolo di lettura dei ragazzi che si sdoppia. “Gli scompaginati” e gli Over 14 sotto la guida della bibliotecaria Claudia. (11-14 anni e over 14)

Si prosegue martedì 24 gennaio, alle 17, con l’Ora del Racconto. Benvenuto a casa mia! Una storia di amicizia, nella Torre del Racconto, da leggere tutti insieme. (3-7 anni).

Giovedì 26 gennaio, alle 17, Leggere sotto i baffi. Letture, musica e dintorni con il bibliotecario coi baffi. (6-10 anni).

Arriviamo a sabato 28 gennaio, alle 10 e alle 11, con #Bimbimbiblio, Ti regalo un giorno da bibliotecario. Esperienza da provare, unica. Mettersi nei panni per davvero di un bibliotecario nella biblioteca comunale, guidati dall’esperta Antonella, bibliotecaria. (4-6 anni)

Nel pomeriggio, alle 17, ‘A Zonzo per il mondo’. Letture in lingua da tutto il mondo con la bibliotecaria Sanaa. (5-10 anni)

Tutte le iniziative della sezione ragazzi sono su prenotazione. Per prenotarsi scrivere a: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure, contattare il numero telefonico 0571 757873.

LE VETRINE - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è dedicata alla Memoria in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria ed espone libri, film e documentari a tema “per non dimenticare”. La vetrina della Sezione Ragazzi, invece, è intitolata “Il nostro scaffale blu” ed è dedicata al laboratorio L’Ora del Fare ed è stata allestita dai ragazzi di Bimbimbiblio, i nostri bibliotecari in erba. Immancabile anche la selezione di dvd "Gli imperdibili", film da ragazzi ma non solo, da vedere in compagnia durante questo inverno!

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO ANCHE DEI PUNTI PRESTITO - Si ricorda che l’orario della Sezione Ragazzi è dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’orario in vigore per la Sezione generale della biblioteca è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e sabato: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Il Punto prestito "Ti presto" della biblioteca alla Casa della Memoria: apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario dalle 16 alle 19.

Il Punto prestito "Ti presto" al Centro Giovani Avane: aperto al pubblico martedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 16 alle 19.

Il Punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli, via Raffaello Sanzio: apertura lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa