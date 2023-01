Per ripristinare la viabilità dopo un incidente avvenuto poco prima della mezzanotte a Lastra a Signa, in Fi-Pi-Li questa mattina ci sono state lunghe code per i lavori di Avr, azienda affidataria del servizio di Global Service della FiPiLi. A partire dalle 8 al km 4 si sono registrate code fino a 10 km, da Ginestra Fiorentina fino a Lastra a Signa. Alle 10 erano presenti ancora 7 km di coda.