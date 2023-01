Colpito da un treno, ferito 50enne a Viareggio

Mentre attraversava la campagna viareggina, in località Bufalina, il macchinista di un treno diretto da Pisa a Viareggio, sulla linea Tirrenica, ha fermato il convoglio per motivi di sicurezza dopo aver avvistato una persona che camminava lungo i binari. Questa, secondo la versione del macchinista non si sarebbe spostata nonostante i fischi di avvertimento.

Capotreno e Polfer, quindi, sono scesi dal treno per fare un sopralluogo, temendo l'investimento della persona vista dalla cabina del locomotore, tuttavia le ricerche non hanno dato esito, pur durando dalle 15 alle 16.45. Il treno, quindi, ha ripreso il suo viaggio, anche se il blocco ha causato ritardi alle corse successive, nonché ai convogli di lunga percorrenza fra Genova e Roma.

Tuttavia, sembrerebbe che il macchinista non avesse preso un abbaglio: nel pomeriggio di oggi, infatti, la polizia avrebbe confermato che un italiano 50enne sarebbe rimasto ferito, riportando una frattura a un braccio. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo sarebbe tornato a casa autonomamente e avrebbe chiamato il 118 asserendo di essersi ferito nella propria dimora. La polizia invece suppone che, considerate pure le tracce di sangue trovate tra il luogo dell'incidente e i pressi dell'abitazione dell'uomo, si tratti della stessa persona scorta dal macchinista.