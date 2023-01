Disarma vigilante e gli punta la pistola contro, accusato di tentato omicidio

All'uomo che nel pomeriggio di mercoledì ha disarmato un addetto alla vigilanza in un supermercato di Firenze, puntandogli la pistola contro, ora oltre alla rapina aggravata per cui è stato arrestato la procura gli contesta anche il tentato omicidio. Per la giornata di domani è prevista l'udienza di convalida.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, un 30enne fiorentino, avrebbe tentato di oltrepassare le casse senza pagare un ferro da stiro. Colto sul fatto dal vigilante e da due dipendenti, avrebbe protestato e innescato una colluttazione con i tre, fino ad afferrare l'arma del vigilante che, tempestivamente, è riuscito a sfilare il caricatore con i proiettili. Il 30enne, con in mano l'arma scarica, secondo quanto emerso avrebbe puntato la pistola alla tempia dell'attetto alla vigilanza, premendo il grilletto, poi è stato bloccato fino all'arrivo della polizia.