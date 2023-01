Docufilm e dibattito a Firenze sulla crisi del sistema sanitario nazionale

Un film diventa lo spunto per una riflessione sulla crisi del Servizio Sanitario pubblico e affronta le problematiche legate alla chiusura dei piccoli ospedali, tema di particolare attualità e interesse alla luce del PNRR e dei servizi offerti alla popolazione. Accade domani, sabato 21 Gennaio, alle ore 15 al Cinema Stensen di Firenze (in viale Don Minzoni 25/c, ingresso 5 euro), per un'iniziativa organizzata dall' Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze insieme alla Fondazione Stensen.

Verrà proiettato il docufilm “C'era una volta in Italia- Giacarta sta arrivando” di Federico Greco e Mirko Melchiorre, poi seguirà un dibattito introdotto dal dottor Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine.

La pellicola parte da Cariati, paesino della Calabria affacciato sullo Jonio, in cui la sanità pubblica è ridotta al lumicino da decenni di tagli al bilancio e privatizzazioni. Con il Piano di rientro nel 2010 è stato chiuso anche l’ultimo ospedale della zona: uno dei 18 ospedali cancellati nel giro di una notte in tutta la Calabria. Così “un manipolo di ribelli di ogni età” decide di protestare come nessuno ha mai osato fare, occupando l’ospedale con l’obiettivo di ottenerne la riapertura. Nel frattempo intellettuali, medici, esperti e attivisti italiani e internazionali svelano le vere responsabilità locali e globali dell’attacco alla salute pubblica, e sostengono la lotta di Cariati.

Fonte: Ordine dei Medici Firenze - Ufficio Stampa