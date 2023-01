Empoli piange Naire Cartechini, assistente sociale "competente e sensibile"

Sono ore di dolore a Empoli per la prematura scomparsa di Narie Cartechini, conosciuta in città per la sua professione di assistente sociale, ma anche essere stata presente alle iniziative della comunità. Ed è proprio dalla comunità che arrivano i ricordi legati a Cartechini, venuta a mancare all'età di 66 anni nella giornata di ieri, dopo una breve malattia.

Con la sua attività nei servizi sociali, "si era fatta apprezzare per la competenza e la sensibilità" afferma la Misericordia di Empoli nel messaggio di cordoglio. "Unendoci al dolore della famiglia, la ricordiamo per come ha vissuto la professione di assistente sociale con preparazione e impegno - aggiungono dalla Misericordia - ma soprattutto con amore e dono di sé, come una chiamata a servire gli altri, sostenuta sempre da una profonda fede".

Naire Cartechini è ricordata anche dal gruppo "Empoli per la pace", tramite un post pubblicato su facebook: "La ricordiamo con grande affetto - affermano - perché anche lei aveva condiviso con noi l’esperienza della tenda della pace e, anche quando la malattia iniziava ad avanzare, aveva sempre appoggiato le nostre iniziative anche solo con una testimonianza o un messaggio visto che le sue condizioni di salute le impedivano di essere presente. Ci piace ricordarla alla tenda in occasione dei suoi turni per testimoniare il proprio messaggio di pace". Cartechini ha partecipato alle iniziative del gruppo in piazza della Vittoria a Empoli con la tenda allestita per dire no alla guerra, come testimonia la fotografia pubblicata da "Empoli per la pace". "Ognuno di noi si stringe alla sua famiglia in un abbraccio caloroso - concludono - per testimoniare la presenza del nostro comitato in questo difficile e triste momento. Ciao Naire".