Evade dai domiciliari dove si trovava per furto: rintracciato in Europa, arrestato

È stato raggiunto dai carabinieri di Santa Croce sull'Arno l'ultimo soggetto di un gruppo di quattro persone al centro di un'indagine, avviata nell'aprile 2022, dopo una serie di furti in alcune abitazioni della zona di San Miniato. I militari hanno dato esecuzione all'ordinanza della misura cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, che si era reso irreperibile, a seguito dell'operazione chiamata "Giulietta".

Le indagini hanno ricostruito particolari e modalità con cui i membri della banda, composta da quattro soggetti italiani tutti residenti nel comprensorio del Cuoio, si erano anche organizzati nel raccogliere ori ricettati, ovvero provenienti da altri furti e successivamente avviarli alla fusione per la trasformazione in lingotti. Sulla base dei risultati delle indagini l'autorità giudiziaria emise nei confronti di tre componenti della banda l'ordinanza di custodia cautelare in carcere mentre, per il quarto, furono disposti gli arresti domiciliari. Quest'ultimo è stato ora raggiunto dai militari, dopo essere evaso dai domiciliari e rintracciato in un paese dell'Unione Europea grazie ad un mandato di arresto europeo. Estradato in Italia, l'uomo si trova adesso presso il carcere di Prato.