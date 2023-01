Fibra ottica, lavori a Fucecchio. Forza Italia: "Disagi e pericoli per i cittadini"

Ampliamento rete fibra ottica, innovazione necessaria, ma nel rispetto delle norme e delle infrastrutture. Il Capogruppo Simone Testai e la consigliera comunale Sabrina Ramello di Forza Italia centrodestra Fucecchio sono intervenuti sugli interventi in paese dovuti al collocamento dei cavi di fibra ottica.

"Sono ormai mesi che le nostre strade sono invase dai lavori di ampliamento della rete fibra ottica, e questo da un lato ci fa piacere, perché consentirà alle aziende ed ai privati di beneficiare di connessioni più veloci, sempre più necessarie per le moderne esigenze di comunicazione e trasmissione dati, dall'altro ci rammarica per i disagi che i cittadini devono subire durante e dopo i lavori.

Non siamo i primi a lamentare disagi, sia dovuti alla viabilità, sia a come vengono eseguiti i lavori stradali; già nel settembre 2022 anche il sindaco si era interessato della situazione incontrando i rappresentanti di TIM, con i quali aveva preso accordi in merito alle tempistiche di esecuzione dei lavori e di ripristino del manto stradale ai fini della sicurezza, oltre a concordare con gli uffici comunali una maggiore vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

Ad oggi purtroppo la situazione non è cambiata e continuiamo a vedere per le nostre strade buche e tracce mal riprese, che costituiscono non soltanto un pericolo per la circolazione di auto e soprattutto cicli e motocicli, ma anche un pericolo per la conservazione delle strade, che proprio con le piogge e le ghiacciate, tendono a rovinarsi maggiormente aggravando la stabilità e la durata dei manti stradali, a tutto danno della sicurezza, della viabilità e delle casse comunali.

Proprio per richiamare al proprio dovere le ditte esecutrici, abbiamo presentato una mozione, che ci auspichiamo abbia l'appoggio di tutte le forze politiche, con la quale chiediamo all'amministrazione di informare la commissione 3 competente in materia sull'andamento dei lavori, e sulla base dei rilievi dei tecnici comunali dare termini perentori per i ripristini e la messa in sicurezza dei manti stradali; laddove le ditte non rispettassero le direttive dei tecnici comunali, agire legalmente nei loro confronti per il ristoro dei danni subiti.

Abbiamo inoltre fatto espressa richiesta alla Polizia Unionale di verificare il rispetto dei disciplinari e la corretta esecuzione del ripristino dei manti stradali. L'innovazione è sempre la benvenuta, ma per essere tale deve essere fatta nella massima sicurezza per gli utenti della strada e nel rispetto delle regole, del patrimonio stradale comunale, e delle infrastrutture sottostanti (rete idrica e gas), che sono bene comune, per la quale i cittadini pagano tasse e tributi ed hanno il diritto di averle in buono stato di manutenzione è compito dell'amministrazione è tutelare questo diritto".

Fonte: Ufficio Stampa