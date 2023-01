Giorno della Memoria: il programma delle iniziative a Scandicci

La Presidente del Consiglio Comunale Loretta Lazzeri che presiede il Comitato della Memoria di Scandicci, assieme alla assessora alla Memoria Claudia Sereni, hanno presentato il programma di appuntamenti cittadini nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2023, organizzati in collaborazione tra Comune, scuole, associazioni, Biblioteca. Il Giorno della Memoria è stato istituito in Italia dalla legge 211 del 2000: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’ – si legge nell’articolo 1 - al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita”.

“Attraverso la storia trasmettiamo valori identitari per l’intera comunità e fondamentali per le nuove generazioni”, dice l’assessora alla Memoria Claudia Sereni, “coltivare e rinnovare la Memoria è il mezzo più potente ed efficace che abbiamo per dare strumenti di consapevolezza ai cittadini, a partire dai giovani, per un futuro in cui siano sempre più rispettate la dignità e i diritti di ogni persona. Lavoriamo per una società sempre più democratica, in cui le diversità e il confronto siano finalmente riconosciuti come ricchezze”.

“Celebrare il Giorno della Memoria serve a rinnovare il ricordo della Shoah, ed è il modo migliore che abbiamo per evitare che quei fatti si ripetano – dice la Presidente del Comitato della Memoria di Scandicci Loretta Lazzeri - l’obiettivo del Comitato della Memoria è di trasmettere le testimonianze, soprattutto ai giovani, è per questo motivo che tutta la città di Scandicci, il Comune, le scuole, le associazioni, il mondo civile si impegnano per vivere al meglio questa giornata”.

Il programma presentato dal Comitato della Memoria

Venerdì 27 gennaio alle 10,30 nell’Auditorium del Centro Rogers (piazza Resistenza), “Memorie sepolte e storie riemerse”, progetto realizzato a cura di Barbara Trevisan, Associazione Arco e le classi terze della scuola secondaria Spinelli di Scandicci, con la partecipazione delle scuole secondarie Fermi e Rodari.

Venerdì 27 gennaio alle 17 La Biblioteca di Scandicci (via Roma 38/a) “L’ora delle storie”, letture dedicate ai bambini 3-6 anni. Posti limitati, prenotazione consigliata ai numeri 055 7591 860/861/863 .

Sabato 28 gennaio alle 16,30, presso la Saletta Cna, la presentazione del libro “Ho lasciato l’orologio a Desdra” di Alessandro Mammoli. Saranno presenti, insieme all’autore, il Sindaco Sandro Fallani e Mauro Perini, Presidente provinciale Anei; modera e interviene Renato Romei Presidente Anpi Scandicci.

Domenica 29 gennaio alle 21 alla Casa del Poplo di Vingone (via Roma, 166), “Nei lager c’eravamo anche noi: lo sterminio dei triangoli rosa”, ideazione e regia di Gaetano Pacchi.

Venerdì 10 marzo alle 18 alla Casa del Popolo Il Ponte (piazza Piave), “1944: Dall’ecceidio fi Pian d’Albero alla Liberazione di Firenze” con Luigi Remaschi, presidente dell’Anpi del Comune di Bagno a Ripoli. Iniziativa all’interno del ciclo di incontri della Libera Università a cura dell’Auser Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa