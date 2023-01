Gli studenti di San Casciano a lezione di blog per comunicare il cinema

Come si comunica un film in rete, quali sono gli strumenti che più efficacemente possono promuovere e veicolare la cultura del cinema attraverso le tecnologie digitali. E’ partito oggi il ciclo di incontri al fianco dell’esperta di comunicazione e web marketing Silvia Nanni dell’associazione Il Labirinto che insegnerà agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Ippolito Nievo” di San Casciano in Val di Pesa a popolare di contenuti testuali e multimediali uno speciale ‘diario’, un blog creato e gestito dalle ragazze e dai ragazzi del Comprensivo “Il Principe”, protagonisti di uno specifico progetto sul cinema che mette in campo creatività, capacità di analisi critica, potenzialità espressive relazionali come spettatori, recensori e comunicatori di pellicole cinematografiche.

Coordinato dalla responsabile scientifica Carolina Mancini, il nuovo percorso formativo, appena partito, fa entrare in classe un articolato progetto che promuove l’educazione all’immagine per circa 800 studenti delle scuole primarie di Mercatale, Cerbaia e San Casciano e della scuola secondaria di primo grado di San Casciano. L’iniziativa, promossa dal Comprensivo, diretto da Marco Poli, in collaborazione con l’associazione Il Labirinto e il Comune di San Casciano in Val di Pesa, è stato finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

Il primo laboratorio incentrato sulla costruzione del blog, che si è tenuto qualche ora fa nell’aula di Informatica della scuola media di via della Libertà, ha coinvolto una decina di ragazze delle classi terze A e G, guidate dalla professoressa Anna Todisco. Le studentesse hanno messo a fuoco le motivazioni per cui vale la pena andare al cinema e le emozioni che trasmette la visione di un film. “Il progetto offre agli studenti l’occasione di acquisire competenze digitali – continua Carolina Mancini – è un’esperienza di crescita che mette al centro gli interessi e le passioni dei più giovani coniugandoli all’utilizzo degli strumenti tecnologici e alle molteplici opportunità culturali del mondo virtuale”. I giovani interessati dal progetto si stanno preparando alla presentazione pubblica che anticiperà la proiezione del film “Jo Jo Rabbit” (2019) di Taika Waititi in occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio alle ore 20.45 al Cinema Everest di San Casciano in Val di Pesa. La proiezione è aperta alla cittadinanza. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino