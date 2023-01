Hope, a Empoli lavori in centro: modifiche alla viabilità

Nell'ambito dei lavori per la riqualificazione degli spazi aperti del centro storico cittadino, in seguito alla conclusione dell'intervento di ripavimentazione del tratto di via Ridolfi (da Piazza del Popolo a via G. Da Empoli) a partire da lunedì 23 gennaio, dalle 9, e fino a lunedì 30 gennaio 2023, riprenderanno i lavori per sistemare l'intersezione tra via G. del Papa, via Ridolfi e via Fabiani.

Nella prima settimana dell'intervento si prevede di demolire l'aiuola spartitraffico esistente e sistemare i sottoservizi: per far ciò sarà necessario interdire, per la durata di questa prima fase, la svolta a sinistra da via G. Da Empoli verso via Fabiani, limitando l'accesso ai soli residenti, frontisti e mezzi di soccorso.

VIABILITA’ ALTERNATIVA - Per coloro che devono andare verso la stazione ferroviaria e verso via dei Cappuccini (attraverso il sottopasso ferroviario), svoltare su via Roma da via Giovanni da Empoli, raggiungere Piazza Don Minzoni e svoltare a destra, proseguendo fino a raggiungere via Fabiani, oppure svoltando a sinistra per raggiungere la stazione ferroviaria.

Una volta conclusa questa prima fase il cantiere si sposterà nel lato verso il centro storico, riaprendo la svolta su via Fabiani e restringendo a una corsia il tratto interessato dai lavori di via Giovanni da Empoli, permettendo così un intervento strutturale ad ACQUE S.p.A. e completando il raccordo tra via Ridolfi, via G. Da Empoli e via Fabiani.

L'intervento prosegue i lavori di pavimentazione in pietra già realizzati in Piazza del Popolo e via De Neri e fa parte della sistemazione complessiva degli spazi aperti del centro storico cittadino, all'interno del Progetto di Innovazione Urbana HOPE, che interesserà anche Piazzetta delle Stoviglie e via Paladini, con l'obiettivo di incrementare il decoro urbano delle aree pubbliche, abbattere le barriere architettoniche e valorizzare le attività commerciali presenti.

Le disposizioni relative alla viabilità sono contenute nell’ordinanza 45 del 20 gennaio 2023 in vigore dalle ore 8 del 23 gennaio fino alle ore 18 del 30 gennaio 2023.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa