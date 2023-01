I vicoli storici di Montaione si colorano con la street art

Il comune di Montaione ha partecipato al bando di finanziamento in favore dei Comuni Toscani contemplato dalla Legge Regionale 31 gennaio 2022, n. 3 "Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni", per la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, cosiddetta "street art", intesa quale particolare forma di espressione dell’arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l’arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono, ed è risultato fra gli Enti beneficiari del contributo.

In relazione a quanto sopra esplicitato, l'Amministrazione Comunale ha manifestato l'intenzione di attivare un intervento finalizzato a riproporre in chiave moderna aspetti caratteristici e storie legate al contesto del territorio, mediante la realizzazione di murales con spray art in quattro vicoli del centro storico e più precisamente "Vicolo Medio", "Vicolo Buio", "Vicolo del Fiore" e "Vicolo Torto".

L’ intervento previsto, oltre che puntare ad una riqualificazione estetica di luoghi soggetti a degrado, rendendoli più gradevoli ed inseriti appieno nel tessuto urbano del centro storico, è al contempo presupposto di interventi manutentivi ai paramenti esterni dei suddetti vicoli, anche volto ad una futura illuminazione adeguata ai temi oggetto delle rappresentazioni artistiche.

A titolo esemplificativo i temi oggetto della ricerca da parte degli artisti hanno riguardato:

- La leggenda di Ajone.

- La "Madonna con Bambino" attribuita a Guido di Graziano presente nella chiesa di San Regolo.

- Aspetti paesaggistici di Montaione.

- Richiami alle cappelle del Sacro Monte di San Vivaldo ed alle terrecotte in esse contenute.

Fonte: Comune di Montaione