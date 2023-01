Il sindaco di San Giuliano Terme eletto presidente della Conferenza dei sindaci dell'AUSL Toscana nord ovest

Il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio è il nuovo presidente della Conferenza aziendale dei sindaci dell'Azienda USL Toscana nord ovest. E' stato eletto all'unanimità nel corso dell'ultima riunione dell’organismo composto dai presidenti delle Società della Salute e delle Conferenze zonali integrate del territorio aziendale che hanno scelto la linea della continuità dato che Di Maio guidava già, come facente funzioni, la Conferenza aziendale dall'aprile 2022.

«Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato - ha detto il nuovo presidente dopo l'elezione-, un onore ma anche una grande responsabilità date le importanti funzioni attribuite dalla normativa alla Conferenza aziendale in una fase di grandi cambiamenti per la sanità. Sarà una priorità del mio lavoro fare tutto il possibile per avvicinare questo importante organismo al territorio e ai cittadini, anche organizzando sedute itineranti sul modello di quanto già stiamo facendo nella SdS Pisana nella consapevolezza che andare laddove ci sono necessità è un importante segnale politico di vicinanza, non solo nei confronti delle comunità ma dell'intera cittadinanza. Per questo si avvierà un percorso itinerante, congiuntamente a un rappresentante dell'Azienda, per raccogliere direttamente le diverse esigenze e programmare delle riunioni in quei luoghi. L'obiettivo è una grande condivisione delle istanze che arrivano dai territori».

La Conferenza aziendale dei sindaci esercita funzioni di indirizzo, verifica e valutazione in merito alla programmazione regionale, al bilancio pluriennale di previsione e a quello di esercizio formulando le relative osservazioni alla Regione, emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale e lo approva, esprime valutazioni in merito alla nomina del Direttore generale e parere obbligatorio sul piano attuativo delle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento.

Fonte: Ufficio Stampa