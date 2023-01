I problemi di Avane e Casenuove negli incontri con Barnini e la maggioranza

Manutenzioni, investimenti, cantieri portati a termine e progetti in corso e futuri. Questi alcuni degli argomenti affrontati nel corso delle prime due tappe di "Frazione al centro", il tour sul territorio della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, e della giunta comunale promosso dal Partito Democratico e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro, con la volontà di riprendere il percorso di assemblee cittadine, fondamentale occasione di dialogo con la comunità, interrotto dall'emergenza Covid.

Il calendario di diciannove incontri, organizzato nelle case del popolo del territorio, ha preso il via mercoledì scorso da Avane ed è proseguito la sera successiva a Casenuove.

"Insieme alle liste civiche di coalizione - sottolinea Lorenzo Cei, segretario del Pd di Empoli - abbiamo organizzato questo percorso che proseguirà per i prossimi due mesi circa toccando le frazioni e il centro della città. Sindaca e giunta, oltre a raccontare quanto fatto hanno l'opportunità di recepire le richieste dei cittadini, di rispondere alle domande. E’ una buona pratica che da sempre l'amministrazione si è impegnata a portare avanti, costretta a interromperla dall'emergenza pandemica. Un'emergenza che non ha impedito comunque agli amministratori di dialogare con la comunità e di portare avanti azioni importanti, a partire dall'intercettare risorse e finanziamenti importanti grazie al PNRR per proseguire con pianificazioni strategiche, con la realizzazione di infrastrutture e cantieri e con l'erogazione di servizi, nonostante le difficoltà oggettive che anche i Comuni stanno vivendo dal punto di vista dei costi e delle risorse. In questo contesto, l'iniziativa che stiamo portando avanti assume un valore ancora più significativo: fare il giro delle frazioni serve a rinnovare un patto fra amministrazione e cittadinanza".

Oltre a illustrare gli interventi eseguiti e programmati per tutta la città, la sindaca Barnini, e con lei gli assessori e le assessore presenti, ha fatto un focus sui temi specifici delle due frazioni.

"Per quanto riguarda Avane nel 2023 abbiamo in programma un intervento in piazza Cavalieri, che porterà nuove attrezzature per fare sport e nuovi giochi, ma soprattutto abbiamo in programma il completamento di Casa Cioni - ha annunciato la sindaca - Stiamo lavorando alla definizione degli spazi interni e alla progettazione della gestione: l'auspicio è di avviare il cantiere quest'anno. Per immaginare la gestione di questo spazio, abbiamo coinvolto anche il Comitato di Quartiere, dunque i cittadini, protagonisti anche del patto di gestione al vaglio per l'area di sgambatura cani, realizzata in via Magolo. Fra gli interventi previsti nell'anno in corso anche manutenzioni relative a strade e marciapiedi, per le quali è stato stanziato circa un milione di euro, dopo quelle che negli scorsi mesi hanno interessato edifici scolastici e cimiteri,e dopo l'attivazione di importanti servizi per la frazione, fra i quali il fontanello dell'acqua di alta qualità o il punto ti presto della biblioteca, avvenuti nel 2022"

La bonifica dell'ex fornace La Farfalla è stato uno dei temi affrontati nel corso dell'incontro pubblico di Casenuove dove, al pari di Avane, non sono mancate le richieste e gli interventi di cittadine e cittadini presenti. «Credo si tratti di uno degli interventi più attesi e significativi per la frazione - ha evidenziato la sindaca- Abbiamo attivato il monitoraggio dell'area, abbiamo fatto tutti i passaggi necessari come l’ordinanza con la quale abbiamo intimato alla proprietà di intervenire. Adesso, è stato deciso un nuovo step: abbiamo messo a bilancio del Comune nel 2023 risorse per 200mila euro grazie alle quali ci sostituiremo agli interventi del privato e andremo a rimuovere interamente l’amianto. Ci sono i soldi, c’è il progetto, si fa. I soldi del Comune sono limitati, quando si decide di spendere 200mila euro di risorse pubbliche per il bene di tutto il territorio comunale si dice che questa è una cosa importante per tutti, non solo per i residenti".

Spazio poi a una riflessione sulle casse di espansione del torrente Orme per la messa in sicurezza idraulica del territorio. Abbiamo cercato di accelerare il più possibile, di accedere a eventuali finanziamenti. Poche settimane fa l’assessora regionale Monia Monni mi ha comunicato che saremo beneficiari di un primo finanziamento da 5 milioni di euro per compiere un intervento che fa la differenza su modalità di vivere e progettare il territorio. Abbiamo cercato inoltre di portare avanti lo sviluppo della pianificazione delle piste ciclabili elaborando un progetto di collegamento fino a Corniola e Pozzale, nei prossimi mesi lavoreremo al progetto di collegamento fino a Casenuove. E ci stiamo muovendo sul fronte risorse».

Frazioni al centro prosegue, ecco il calendario di incontri che si terranno nelle case del popolo: Pagnana (24 gennaio, ore 21.30), Cascine (26 gennaio, ore 21.30), Ponzano (31 gennaio, ore 21.30). A febbraio, il tour di ascolto e confronto con i residenti di tutto il territorio empolese riprenderà a Ponte a Elsa (21 febbraio, ore 21.30) per poi continuare a Serravalle (sede Avis, 23 febbraio, ore 21.30) e Fontanella (27 febbraio, ore 21.30). Dieci le tappe in programma invece a marzo a partire da Marcignana (1 marzo, ore 21.30), continuando poi con Brusciana (7 marzo, ore 21.30), Corniola (9 marzo, ore 21.30), Santa Maria (11 marzo, ore 10.30), Villanuova (14 marzo, ore 21.30), Cortenuova (16 marzo, ore 21.30), Sant'Andrea (20 marzo, ore 21.30), Monterappoli (21 marzo, ore 21.30), Pozzale (27 marzo, ore 21.30) e Pontorme (28 marzo, ore 21.30). Nel mese di aprile, con luogo e data al momento da definire, si terrà l'iniziativa conclusiva relativa al 'centro'.

