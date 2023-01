Un chilo e mezzo di ketamina in casa: un arresto a Prato

Un uomo di nazionalità cinese è stato arrestato nei giorni scorsi a Prato dalla polizia con l'accusa di spaccio, dopo essere stato trovato in possesso un chilo e mezzo di ketamina. L’asiatico – noto alle forze dell'ordine e adesso ai domiciliari – è stato fermato in zona via Traversa Pistoiese, con gli agenti che hanno rinvenuto tre bustine saldate per un totale di 163 grammi di ketamina. Nel corso della perquisizione al domicilio dell'uomo e alla sua effettiva abitazione (a lui non immediatamente riconducibile), i poliziotti hanno trovato altri 1408 grammi della stessa droga sintetica, oltre a strumenti atti al confezionamento. La droga era con tutta probabilità destinata alla comunità cinese della zona: una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 70mila euro.