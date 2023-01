Lavori al ponte sull'Orme a Empoli, cambia il parapetto

Lavori in corso a Empoli. Gli operai sono impegnati in via Bisarnella per sostituire il parapetto del ponte sull'Orme. A darne notizia è stata la sindaca Brenda Barnini con un post su Facebook.

"È in via di sostituzione il parapetto del ponte sull’Orme in via Bisarnella. Un intervento di manutenzione necessario e che migliora sia dal punto di vista del decoro che della sicurezza il ponte, estremamente utilizzato da tutti i cittadini del quartiere e ancora di più il giovedì giorno di mercato settimanale".