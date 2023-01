Leather Preview, il sindaco di Fucecchio: "Serve una fiera nel Cuoio prima di Lineapelle"

All'inaugurazione di Leather Preview, l'esposizione che si è tenuta mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio a Scandicci, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli ha rilanciato l'idea di una fiera di preselezione dei prodotti in pelle e cuoio da tenersi annualmente in Toscana. Secondo il sindaco di uno dei comuni del distretto conciario del Valdarno inferiore, è sempre più necessaria l'organizzazione di un salone di preselezione che avvicini i grandi marchi della moda ai loro fornitori in un periodo dell'anno antecedente l'inizio di Lineapelle, l'importante a fiera che si tiene a Milano.

“La Leather Valley è in Toscana – dice Spinelli – tra Scandicci e il Comprensorio del Cuoio, al confine tra le province di Firenze e Pisa. E' qui che i grandi nomi della moda internazionale hanno sede ed è qui che si trovano le aziende che producono la pelle destinata ai loro prodotti. Organizzare un salone della pelle, una preselezione, nella Città metropolitana di Firenze rappresenterebbe un'occasione per semplificare gli incontri tra i soggetti in campo e un modo per valorizzare le grandi professionalità dell'artigianato toscano.

Firenze è un simbolo di storia e cultura in tutto il mondo e sarebbe la sede più appropriata per una fiera annuale. Un luogo dal grande appeal, come ad esempio l'antica Stazione Leopolda, sarebbe perfetto per un evento di questo tipo. Ne trarrebbe beneficio il settore e si creerebbe anche un indotto importante attorno all'evento.

Per la nostra Regione e per il territorio rappresenterebbe sicuramente un motivo di orgoglio poter ospitare una fiera internazionale che andrebbe ad aggiungersi a una mostra conosciutissima come Pitti. Credo che i tempi siano maturi per parlarne tra istituzioni, rappresentanti di categoria e operatori del settore”.