Mazzetti (FI): "Portiamo la questione Keu in commissione Rifiuti in Parlamento"

"Il caso del keu è di rilevanza nazionale per la gravità e gli altissimi livelli di inquinamento rilevato, per le connivenze della politica di una parte politica che da sempre ha governato in Toscana, ma soprattutto per le infiltrazioni mafiose, perché la mafie, in questo caso le cosche, hanno trovato un terreno estremamente fertile nel campo dei rifiuti come emerge ogni giorno dalle cronache, con ricadute sui cittadini e gli imprenditori. Domandiamoci perché è successo qui e come rispondere.

Anche per questo, ho proposto di inserire la questione keu nella commissione parlamentare d'inchiesta del ciclo rifiuti che verrà discussa e votata in commissione la prossima settimana, per poi avere il via libero in Aula la settimana successiva.

Lo dobbiamo ai cittadini di questi territori ma anche agli imprenditori di un'area produttiva e industriale che da troppo tempo sta subendo uno sciacallaggio mediatico grazie anche ad una politica di sinistra che da troppi anni detiene il potere a livello locale e regionale. Sono certa la magistratura, insieme alla commissione parlamentare d'inchiesta, farà emergere le responsabilità".

Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente VIII ambiente.