E' morto Enrico Vannucci: fondò a Pistoia la Galleria d’arte moderna e contemporanea

Fondazione Caript e Pistoia Musei ricordano con affetto la figura di Enrico Vannucci, fondatore della galleria omonima nel 1959 e grande animatore culturale di Pistoia, morto questa notte all'età di 82 anni.

"Importante interlocutore di artisti e personaggi della cultura, ha fatto della galleria un luogo di dialogo e di confronto all’interno del tessuto sociale della città, dedicando attenzione ai diversificati linguaggi del contemporaneo: dal dopoguerra, qui si sono tenute non solo le mostre dedicate alle varie generazioni degli artisti pistoiesi, ma anche occasioni espositive con presenze di caratura internazionale" hanno dichiarato Fondazione Caript e Pistoia Musei in un comunicato.

"Lo ricordiamo e lo ringraziamo anche per lo slancio con il quale, insieme al figlio Massimiliano, nel 2020 ha messo a disposizione i preziosi materiali di archivio della galleria, favorendo gli studi per la mostra Pistoia Novecento. Sguardi sull’arte dal secondo dopoguerra organizzata a Palazzo de’ Rossi".

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale

"Con la morte di Enrico Vannucci - si legge in una nota del Comune di Pistoia - la nostra città perde una delle sue figure più note e care. Ricordarne la gentilezza e la professionalità unica non basta a dar conto del segno indelebile che oggi Enrico lascia a Pistoia. Oltre che impegnato nella vita amministrativa della nostra città, Vannucci è stato un custode delle arti, punto di riferimento per i collezionisti e gli artisti del territorio, con la storica Galleria d’arte moderna e contemporanea fondata insieme al padre nel 1959. Enrico mancherà molto a tutti noi, che oggi siamo grati di aver conosciuto la sua sensibilità artistica e umana".

Fonte: Carpit Pistoia - Ufficio Stampa