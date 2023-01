Opere fatte col vino all'asta per aiutare la Moldavia

In un paese come san Gimignano non è difficile pensare ad un appuntamento artistico e gastronomico: ma quello che accadrà sabato 28 gennaio presso il Centro Le Granaglie sarà un momento davvero speciale.

Pittori che dipingono con il vino sono pronti a creare le loro opere, che saranno poi messe all’asta, mentre i presenti potranno conoscere e gustare cibo della tipica cucina moldava, grazie alla collaborazione di donne moldave che lavorano nel nostro paese.

I pittori sono Bruno Tamburini, Simona Soldaini, Gerardina Zaccagnini, Sara Simoni, Silvana Fedi, Lorenzo Terreni, Vilma Cecchi e Alma Francesca.

Tutto questo permetterà infine di acquistare un audiometro elettronico per l’ospedale di Ialoveni in Moldova, in quel paese che sta vivendo la estrema vicinanza alla guerra con tutte le conseguenze che in parte anche l’Italia conosce.

L’evento nasce dalla forte alleanza fra il consolato Onorario Repubblica di Moldova in Toscana, la Misericordia di San Gimignano, Castelfiorentino e Certaldo, il Comune di san Gimignano e Certaldo , iniziata con il dono di un’ambulanza per quell’ospedale e adesso alla seconda puntata. Mangiare cibi particolari, seguire la nascita di un’opera d’arte e poterla acquistare, contribuire ad un progetto di solidarietà internazionale: vicini attraverso la bellezza dell’arte, il profumo del cibo, il sorriso della solidarietà. Un momento da non perdere.

Per partecipare: Alessandro Signorini 3386111361