Quasi 2mila persone controllate nelle stazioni ferroviarie in 24 ore, una denuncia per furto

1.193 persone controllate e 1 indagato, questo il bilancio dell’attività della polizia di Stato effettuata nelle ultime 24 ore nelle stazioni e a bordo dei treni fiorentini.

Nella giornata del 18 gennaio, inoltre, su tutto il territorio nazionale, ha avuto luogo l’operazione "Oro Rosso", organizzata dal Servizio Polizia Ferroviaria, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario: 300 le persone controllate, 21 i rottamai ispezionati e 58 gli agenti impegnati durante tutte le attività.

La Polizia Giudiziaria della Polfer di Firenze ha denunciato in Stazione Centrale un cittadino algerino di 53 anni, già noto alle forze di polizia, per furto aggravato. In particolare, a seguito di varie segnalazioni da parte del personale ferroviario, gli agenti in borghese hanno avviato le indagini che hanno portato a monitorare il treno Intercity proveniente da Monaco di Baviera, dove, secondo quanto ricostituito, l’uomo avrebbe potuto colpire. Sceso dal treno i poliziotti lo hanno subito riconosciuto, fermato e trovato in possesso di una macchina fotografica e di un telefono cellulare, risultati rubati. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.