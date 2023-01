Rapina in villa a Fucecchio, Picchianti (FdI): "Territorio al buio, ci appelliamo al governo"

Abbiamo appreso con sgomento la notizia della rapina a mano armata subita da due nostri concittadini nella tarda serata di mercoledì scorso. A loro e alla loro famiglia va la nostra solidarietà personale e di tutto il circolo fucecchiese di Fratelli d'Italia.

Il nostro territorio non è fortunatamente abituato ad eventi di questa gravità, ma seppur in passato abbiamo registrato problematiche simili, questo ci deve essere di monito per tenere ancora più viva l'attenzione sul tema della sicurezza.

La zona di Ponte a Cappiano dove abitano i signori, seppur non isolata, la sera è poco o per nulla frequentata e transitata principalmente dai residenti.

Le vicine vie di collegamento, anche con l'autostrada, hanno reso sicuramente facile la vita ai criminali, ma ci auguriamo che il lavoro investigativo delle Forze dell'Ordine a cui va sempre la nostra grande stima possa essere agevolato dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Non possiamo non notare che porzioni di territorio lasciate interamente al buio come la rotonda che interseca Via Colombo alla Strada Provinciale 11 (a ridosso della zona in cui si è consumato il fatto) riducano drasticamente la sicurezza effettiva dei cittadini residenti e degli avventori e ci appelliamo, quindi, all'ente gestore perché organizzi adeguati interventi manutentivi o programmi eventuali spegnimenti a fini di risparmio, più coerentemente.

La sicurezza della persona, dei propri beni e dei propri affetti è una questione che non deve avere colore politico e seppure, con tutta probabilità, questo fatto - pur grave - non è legato alla vera emergenza che stiamo vivendo nelle Cerbaie, ci preoccupa.

Sappiamo che almeno per il 2023 non avremo il Comando di Polizia Municipale a Fucecchio, né tantomeno la nuova tenenza dei Carabinieri tanto decantata nell'ultimo decennio in almeno due campagne elettorali e per la quale solo oggi si invoca l'aiuto e l'intervento del governo.

Ci appelleremo al governo territoriale e nazionale perché non ci lasci soli e in particolar modo contatteremo anche i nostri rappresentanti eletti perché si facciano portatori presso l'esecutivo delle nostre preoccupazioni che condividiamo con tutta la cittadinanza.

Vittorio Picchianti, coordinatore comunale Fratelli d'Italia Fucecchio