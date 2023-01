Rapinato da due ragazzi per avere pochi spicci, 15enne denuncia tutto ai carabinieri

Un 15enne ha denunciato di essere stato rapinato a Firenze nel sottopasso della stazione di Santa Maria Novella mentre andava a scuola. Due ragazzi maggiorenni di origine magrebina gli avrebbero chiesto insistentemente un euro. Al no del minore, i due lo hanno bloccato e minacciato di picchiarlo, asserendo di avere un'arma da taglio. Il giovane ha dato loro infine ppoco più di un ero, quel che aveva con se. Il ragazzo non ha avvertito nessuno subito dopo, perché spaventato, ma ha poi sporto denuncia ai carabinieri di Pontaassieve dopo aver raccontato tutto ai genitori. Le indagini, a cura della Stazione Carabinieri di Firenze - Santa Maria Novella, sono in corso, con la visione delle immagini di videosorveglianza.