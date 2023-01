San Miniato abbatte gli stereotipi di genere con 'Eco d'Eva Festival'

Si apre la seconda edizione di Eco d'Eva Festival, la rassegna dedicata all’abbattimento degli stereotipi di genere, organizzata dall’associazione GasArti, in collaborazione con il Comune di San Miniato e inserita nel cartellone delle iniziative della Festa della Toscana 2022. Sabato 21 gennaio, alle 18.00, in Sala del Bastione il pomeriggio si apre con l’intervento artistico di Matteo Volpi, fotografo e ricercatore del Cern di Ginevra, con il suo progetto Back to the Mould, in cui l’espressività dell’artista si fonde con il processo naturale della muffa. Si prosegue con la performance 21. Matematica di un Diritto, dove Francesco Bianchi ci introdurrà in una riflessione clownesca sulle parole che accompagnano la nostra libertà di essere umani, non banali, non scontati, un invito, all’approfondimento che riguarda i conti da fare con le nostre priorità e possibilità e che come risultato avranno il numero 21. L'evento si conclude con un incontro promosso dall’avvocata Maria Paoletti.

A conclusione del pomeriggio, in Piazza del Bastione, GasArti presenta Riflesso 21, un’installazione liberamente ispirata all’articolo 21 della Costituzione italiana.

Per una maggiore accessibilità l’ingresso è libero e sarà presente un interprete Lis.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa