Shalom presenta il diario di viaggio a Leopoli

Sabato 21 gennaio, alle 10.00, nella Sala del Consiglio in Palazzo Comunale a San Miniato, verrà presentato il libro “In viaggio con Shalom. Da San Miniato a Leopoli“, il diario di viaggio della missione del Movimento Shalom in Ucraina, a luglio del 2022. Il libro è la testimonianza della spedizione umanitaria compiuta da dodici volontari in terra di Ucraina, allo scopo di portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dalla guerra e, in particolare, alle persone più fragili, anziani e bambini. Un diario degli incontri con le locali autorità religiose e politiche, dei momenti di preghiera e dei gesti di solidarietà verso coloro che hanno dovuto abbandonare le proprie origini a causa dell’invasione russa. L’autore, che del viaggio è stato l’organizzatore, non nasconde le forti emozioni vissute nei momenti di incontro con le vittime anzi le esalta perché in esse vi trova la motivazione per sostenere le iniziative che promuovono la pace ed il dialogo tra i popoli. Il volume vuole essere un omaggio ai compagni di viaggio (Andrea Migliavacca Vescovo di San Miniato, Andrea Cristiani fondatore di Shalom, Donato Agostinelli parroco di Santa Croce sull’Arno, Alessio Spinelli sindaco di Fucecchio, i volontari Vieri Martini, Carlo Coppola, Giovanni Giannoni, Nicola Monti, Antonio Morelli, Stefano Soldani e la giornalista Romina Gobbo).

Interverranno l'autore Antonino Zarcone, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, Monsignor Andrea Cristiani Fondatore del Movimento Shalom, Monsignor Andrea Migliavacca Vescovo di San Miniato, coordina Michele Fiaschi consigliere delegato alla Memoria.

Ingresso libero.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa