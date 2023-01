Aggredito in un capannone occupato a Firenze, ferito un uomo: indagini in corso

Aggressione ieri sera in un capannone occupato e abbandonato in via Fanfani a Firenze. Sul posto, poco prima delle 19, il personale del 118 presente ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Soccorso un uomo di 37 anni, senegalese con precedenti, il quale risvegliatosi in ospedale dopo un'intossicazione da alcol e stupefacenti, ha riferito di una lite scaturita per futili motivi con altre persone, senza fissa dimora che si trovavano nello stesso capannone occupato. Al culmine della lite, il 37enne sarebbe stato percosso da 4 o 5 ignoti. I militari intervenuti presso il capannone hanno identificato tutti i presenti e condotto accertamenti con la squadra investigazioni scientifiche. Il 37enne ha riportato una frattura al naso, all'addome e un trauma cranico, giudicati guaribili il 30 giorni e riservandosi di sporgere denuncia in seguito. Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Firenze.