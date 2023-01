Alla scoperta dell'arte africana, l'incontro a Empoli

Alla scoperta dell'arte africana, fra riti tribali e celebrazioni di corte. L'appuntamento culturale, organizzato dall'associazione turistica Pro Empoli in collaborazione con Auser Empoli, è in programma lunedì 23 gennaio alle ore 16 della sala Auser, in via Spartaco Lavagnini a Empoli.

L'incontro, dal titolo "L'arte degli altri: l'Africa" sarà tenuto dalla professoressa Grazia Arrighi, che entrerà nel vivo del tema e della tradizione artistica nell'Africa Subsahariana. La conferenza, come spiegato, affronterà "il rapporto con l'Europa e il resto del mondo, dalle rapine del colonialismo alle attuali restrizioni. L'effetto Africa sull'arte europea del primo novecento e le presenti fortune degli artisti africani nelle grandi aste internazionali".