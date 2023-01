Alunni ieri, amici oggi: la classe 1972 di Castelfranco festeggia cinquant'anni

Gli anni passano, l'amicizia resta. Con questo spirito l'annata 1972 di Castelfranco di Sotto si è riunita per festeggiare il traguardo dei cinquant'anni. Presenti alla cena, organizzata tramite passa parola, la maggior parte degli alunni nati nel 1972 della scuola elementare Guerrazzi e della scuola media Leonardo Da Vinci.

I compagni di classe di un tempo hanno deciso di ritrovarsi per condividere le cinquanta candeline del 2022, per un compleanno in condivisione fatto di vecchi ricordi e di novità da raccontarsi a vicenda. A chiamare a raccolta gli amici di banco è bastato un post pubblicato su facebook, da cui è nata una chat di gruppo che ha permesso l'organizzazione e la partecipazione, "è stato semplice perché c'era la voglia di rivedersi - raccontano dal gruppo - c'era chi non si incontrava dai tempi delle medie". Un incontro che ha portato gioia e che ha dato il probabile inizio ad una nuova tradizione da portare avanti, "è stato bellissimo e adesso continueremo a sentirci perché vogliamo continuare a vederci, anche con chi purtroppo non è potuto esserci".