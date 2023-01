Controlli notturni a Pistoia e provincia, arrestati due evasi dai domiciliari

Controlli nella serata di ieri da parte dei carabinieri di Pistoia sul territorio, per la prevenzione dei reati tra cui furti in abitazioni, spaccio e microcriminalità.

Schierati lungo le strade della provincia pistoiese e del capoluogo, fino a tarda notte, due pattuglie della sezione radiomobile supportate da uomini e mezzi delle stazioni. L'attività di controllo ha interessato i territori di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale, Agliana e Quarrata. Identificate complessivamente 95 persone, controllati 74 mezzi ed effettuate verifiche a 6 esercizi pubblici al fine di individuare e contrastare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, lavoro nero ed esercizio abusivo della somministrazione di alimenti e bevande. Diversi controlli a soggetti ristretti in regime di arresti domiciliari, sottoposti a misure di prevenzione, che hanno portato all'arresto per evasione di due persone risultate assenti dalla propria abitazione in violazione delle misure a cui erano sottoposte, successivamente rintracciate dai militari.