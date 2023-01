Da Piacenza a Empoli, Riccardo Agbortabi entra in casa Use

Dopo Valerio Costa, il mercato porta un’altra novità arriva in casa Use Computer Gross. È ufficiale l’innesto di Riccardo Agbortabi, pivot classe 2000 di due metri di altezza che ha iniziato la sua stagione a Piacenza collezionando 14 presenze, una delle quali proprio contro i suoi nuovi compagni.

Nato a san Donà di Piave, inizia la sua carriera nel vivaio di Ponzano Basket per poi passare al TVB Treviso. È con quella maglia che muove i primi passi fra i senior e nel 2019 arriva in serie B con Mestre per passare poi al Basket Taranto, squadra con la quale gioca con continuità sia in Coppa che in campionato. Torna poi a nord nella stagione 2021-22 a Treviglio, salvo poi concludere la sua annata a Formia. Quest’anno la chiamata di Piacenza dove lo ha pescato l’Use Computer Gross portandolo ora a Empoli per dare peso e centimetri sotto le plance.

Ben arrivato, Riccardo!!!

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa