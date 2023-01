Fratelli d'Italia Empoli in bici a Cortenuova e Tinaia: "Risolvere problemi annosi"

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti e Simona Di Rosa si sono recati a Cortenuova e Tinaia per verificare insieme a molti cittadini i problemi di queste frazioni. Un sopralluogo in bici attraverso le due realtà che ha consentito loro di constatare opere mancanti e manutenzioni scadenti.

"Spesso le realtà rurali hanno bisogno di essere sostenute ai fini della vivibilità e della fruibilità da parte di tutti i cittadini empolesi. È prerogativa delle Amministrazioni preservare e valorizzare le aree delle frazioni, garantendo anche la sicurezza sia ai residenti che non. Dalla mancanza d’illuminazione pubblica, manto stradale continuo e marciapiedi fino alla negligenza nella pulizia dei fossi, passando da rifiuti abbandonati vicino all’oasi naturale di Arnovecchio. Un quadro indecoroso di una frazione che sarà al centro del controllo amministrativo della nostra opposizione" afferma il Capogruppo Andrea Poggianti.

"Abbiamo letto negli occhi di tanti nostri concittadini la premura e la passione che nutrono verso la loro comunità, preservarla sarà un nostro compito. La carenza di parcheggi ed una rete idraulica colabrodo in Via Piano all’Isola di Cortenuova dovranno essere sicuramente una priorità dell’amministrazione del prossimo mandato perché, unitamente a Acque S.p.A., si risolvano i problemi annosi che negli anni sono stati sempre conosciuti, ma mai affrontati"- chiosa la Vice-Capogruppo Simona Di Rosa.

Il gruppo consiliare, a firma anche dei componenti Federico Pavese e Gabriele Chiavacci, ha depositato un atto d’impulso per il prossimo Consiglio Comunale per sottoporre all’attuale Giunta uno studio di fattibilità per invertire la direzione all’attuale stato conservativo di Cortenuova e Tinaia.

Fonte: Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli