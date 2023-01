Giornata mondiale degli abbracci, il primo alfabeto è di un bambino cerretese

"Abbraccio" è la parola piu' utilizzata dai bambini che la associano alla gentilezza. Ed oggi l'abbraccio è il protagonista della Giornata Mondiale dedicata proprio agli abbracci.

Compare oltre 20mila volte negli alfabeti della gentilezza, un progetto nato nel giorno della festa dei nonni, il 2 ottobre 2021, per ringraziarli attraverso le parole gentili dei nipotini. L'idea della giornalista fiorentina Gaia Simonetti si è sviluppata con la squadra di quasi 2mila ambasciatori ( tra cui allenatori alla gentilezza, medici alla gentilezza, imprenditori alla gentilezza etc). di " Costruiamo Gentilezza" guidata da Luca Nardi.

Il progetto ha generato 25mila parole gentili arrivate alla mail: abc@costruiamogentilezza.org.

Ad ogni lettera dell'alfabeto, in tutte le lingue, i bambini associano una parola che fa star bene chi la scrive e chi la riceve.

"Abbiamo cominciato a raccogliere gli alfabeti della gentilezza - spiega Gaia Simonetti - che ci sono arrivati dai bambini di più città italiane. Si evidenzia che le parole scritte con più frequenza sono state abbracci, baci e carezze e a seguire pace e tenerezza. Molti bambini li hanno compilati nelle scuole, in famiglia o con le società sportive".

Il primo bambino ad inviare l'alfabeto è stato Daniele di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze, che lo ha regalato alla nonna perché "non sempre è gentile, specialmente nel percorso che da casa ci porta a scuola". Un'altra bambina ha accompagnato il suo alfabeto con la frase: La gentilezza è un boomerang perché va e ritorna.

Le parole degli alfabeti della gentilezza, in molte scuole e in altri luoghi, sono state associate a gesti e iniziative concrete di accoglienza per chi fugge dalla guerra. Altre invece sono state dedicate all'ambiente con azioni di rispetto per la natura.

Fonte: Ufficio Stampa