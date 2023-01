Guida in stato di ebbrezza, controlli della Municipale a Firenze

Va avanti l’impegno della Municipale per la sicurezza stradale e il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcool. Più di trenta veicoli controllati, tre conducenti risultati con un tasso alcolemico tra il limite di legge di 0,5 e 0,8 g/l e un quarto con un tasso di oltre tre volte il limite. È il bilancio dell’attività svolta nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio da agenti dell'Autoreparto della Polizia Municipale e del Reparto Territoriale di Rifredi durante un posto di controllo in Lungarno della Zecca Vecchia, volto principalmente alla prevenzione e alla repressione della guida sotto effetto di alcool e sostanze stupefacenti.

Oltre trenta veicoli sono stati sottoposti a controllo da parte degli agenti. I tre conducenti risultati con un tasso alcolemico tra il limite di legge di 0,5 g/l e 0,8, sono incappati nella sospensione della patente da tre a sei mesi. In particolare, uno di questi è stato intercettato da una pattuglia mentre percorreva in contromano viale Giovine Italia, nei pressi della Caserma Baldissera, intervento che ha scongiurato il pericolo di un grave incidente. Il conducente ha dichiarato di essersi perso seguendo il navigatore della propria auto ma i dati dell'etilometro hanno evidenziato l'assunzione di alcool oltre il limite consentito. Un quarto conducente è risultato avere un tasso alcolemico di oltre tre volte il limite di legge: per lui la sospensione della patente sarà da 2 a 4 anni e dovrà affrontare un procedimento penale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa