Giovane intossicato da monossido in gravi condizioni a Cisanello

Un giovane di 25 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa per intossicazione da monossido di carbonio. A dare l'allarme, questa mattina, sono stati i colleghi di lavoro, allarmati dal ritardo del 25enne, di origine straniera, e dalle su mancate risposte al telefono. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono intervenuti nella sua abitazione di Pascoso, nel comune di Pescaglia, in provincia di Lucca. I sanitari hanno subito riscontrato i sintomi di intossicazione da monossido, poi confermata in ospedale, dove è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso. Le cause dell’intossicazione sono ancora in fase di accertamento.