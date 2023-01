Scippi, spaccio e finestrini di auto in frantumi: residenti di San Jacopino esasperati

I residenti del quartiere di San Jacopino tornano a denunciare gli episodi di microcriminalità che stanno da tempo funestando la zona. Solo due giorni fa, nella zona di via Ponte alle Mosse, ad alcune auto parcheggiate erano stati spaccati i finestrini. Ancora macchine parcheggiate nel mirino nella scorsa notte: nelle vie di San Jacopino, via Marcello, via Landini, via bellini, viale Redi e via Paisiello, ignoti hanno spaccato i finestrini e razziato all'interno dei mezzi.

Inoltre, i residenti - tramite il Comitato Cittadini attivi San Jacopino - denunciano scippi e spaccio di droga nel rione, con pusher in azione dalla piazza centrale del quartiere fino alla Leopolda e le Cascine. "Su viale Redi i galoppini con bici o monopattino fanno spola tra le vie limitrofe e affari su ordinazione".

I Consiglieri Comunali del Gruppo Lega Bussolin, Monaco e Tani si sono schierati al fianco dei cittadini: “Lo racconta la stampa locale nel dettaglio, sono almeno quattro le auto danneggiate con finestrini spaccati e specchietti divelti. I vetri sono sparsi ovunque tra via Maragliano, via Benedetto Marcello, via Bellini e via Landini. Quattro macchine spaccate in una sola notte. Sono problemi purtroppo noti che si riaffacciano a dimostrazione che l'Amministrazione comunale non è mai riuscita, pur conoscendoli, a debellarli tramite scelte “ad hoc”. Nella zona i cittadini si sentono inascoltati”.

“Vogliamo ricordare all'Assessore Albanese che i residenti di San Jacopino sono stanchi per essere “famosi” per questo degrado quotidiano. Soltanto per ricordare alcuni fatti, a proposito dell'anno 2022, (ma anche 2021 non andava meglio...) come non aver dimenticato cosa accadde a marzo 2022 con il raid di un gruppo di vandali alle gomme delle auto dei residenti, oppure nella scorsa estate 2022, ad agosto, quando in via Galliano nel giardino, si creò una rissa a colpi di bastoni e bottiglie fra ubriachi, per arrivare poi a ai giorni nostri, mese di gennaio, quando la zona di Via Maragliano è stata oggetto di vari furti di appartamento. Un calendario di “eventi” di cui non andare orgogliosi, ma che certamente ad oggi non ha reso 'sensibile' questa Amministrazione comunale”.

“Non vogliamo ridurre tutto ad un elenco dei fatti, ovviamente, però il problema da mesi e mesi resta lo stesso: occorre un piano mirato di controllo e videosorveglianza in tutta questa zona. Agire “senza essere visti”, facilita il coraggio di certi ladri e vandali nel quartiere. La Lega nel frattempo oltre a denunciare i fatti, conferma la sua battaglia contro il degrado, per ridare vera dignità a San Jacopino”.