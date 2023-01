Lavori in FiPiLi, chiude la corsia di sorpasso nel ramo di Pisa

Dal 25 gennaio al 10 febbraio sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura della corsia di sorpasso dal km 75+700 fino a fine competenza in direzione Mare, nel ramo di Pisa,

con il conseguente spostamento del traffico veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione Mare, dalle ore 6 del 25 gennaio alle ore 17 del 10 febbraio.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa