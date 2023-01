Per anni ruba gioielli e banconote ad un'anziana coppia, domestica denunciata

Prima i gioielli, poi le banconote, scomparsi misteriosamente di settimana in settimana in casa. A derubare l'anziana coppia, vittima dei furti, era la collaboratrice domestica da tempo in servizio nella loro abitazione di Montevarchi, approfittandosi della fiducia della famiglia. La donna è stata scoperta da un'indagine lampo dei carabinieri di Cavriglia, scattata dopo la denuncia degli anziani coniugi.

All'ennesimo episodio infatti, la coppia di marito e moglie entrambi ultra novantenni ha deciso di rivolgersi ai militari raccontando la vicenda e fornendo i dettagli dei monili trafugati, per un valore complessivo di oltre 10mila euro. Iniziata con uno screening delle persone che, nel tempo, avevano avuto accesso all'abitazione delle vittime, l'indagine dei carabinieri ha portato ben presto a sospettare di una delle collaboratrici domestiche in servizio. Ulteriori approfondimenti, svolti anche con la visione dei filmati della videosorveglianza interna dell'abitazione e delle aree limitrofe, hanno aggravato la posizione della donna, presunta autrice dei furti. Il sospetto è stato confermato dall'ultima sparizione di una banconota da 10 euro, di cui la donna fermata dai carabinieri è stata trovata in possesso. Messa alle strette ha ammesso le proprie responsabilità. Immediata la perquisizione eseguita in flagranza di reato dai carabinieri che hanno rinvenuto, presso l'abitazione della collaboratrice domestica, la maggior parte dei monili d'oro scomparsi negli anni dalla casa, recuperati e restituiti ai coniugi. La donna è stata denunciata per furto in abitazione aggravato e continuato mentre proseguono gli accertamenti per tentare il recupero della refurtiva mancante.