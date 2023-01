Picchiava l'anziana che doveva accudire, badante arrestata a Firenze

Maltrattava e picchiava l'anziana per la quale era stata assunta come badante. Per questo, al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Firenze Campo di Marte hanno arrestato una 53enne peruviana, incensurata, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, che hanno portato alla luce i maltrattamenti, sono partite a seguito della denuncia presentata dal marito della vittima che avrebbe notato l'atteggiamento violento della badante nei confronti della propria moglie, e deciso così di rivolgersi ai carabinieri.

Secondo quanto emerso l'indagata, più volte fino al 5 ottobre scorso, avrebbe sottoposto l'anziana vittima, di 74 anni, a vessazioni e soprusi di vario tipo percuotendola quotidianamente tra le mura domestiche in cui dal 3 gennaio dello scorso anno, era stata regolarmente assunta come badante. Gravi le conseguenze fisiche riportate dalla 74enne, che l'indagata ha tentato di far passare come causate da incidenti domestici mai avvenuti. Le indagini hanno inoltre accertato che le violenze fisiche e i gravi maltrattamenti sarebbero consistiti in percosse e patimenti fisici. In più circostanze la badante avrebbe afferrato l'anziana, alzandola di peso tirandola per i capelli, scuotendole violentemente la testa e colpendola con pugni. Maltrattamenti che sarebbero stati imposti a scopo punitivo e ritorsivo all'anziana per la sua scarsa reattività alle sollecitazioni esterne, a causa della grave disabilità e dei disturbi cognitivi sofferti. L'indagata adesso si trova nel carcere di Firenze Sollicciano.