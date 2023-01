Pro Loco Vinci in lutto: è scomparsa Gianna Ammannati Lensi

"Una grave perdita per la città di Vinci, lo storico presidente della Pro Loco, Gianna Ammannati Lensi, ci ha improvvisamente lasciato".

Lo annuncia su Facebook la stessa Pro Loco della città di Leonardo.

"A Lei e al suo gruppo si deve la rinascita dell’associazione vinciana nel 1997 che ha guidato fino al 2014. Rappresentante di una nota famiglia di imprenditori vinciani, con i suoceri, il marito e la figlia Marzia (purtroppo anche lei prematuramente scomparsa nel 2010) ha collaborato nella gestione della propria azienda con uno sguardo sempre costante al territorio di riferimento, adoperandosi per la sua promozione e valorizzazione.

Al periodo della sua dirigenza si devono manifestazioni importanti tra cui le ricercate cene rinascimentali nei luoghi più suggestivi del borgo, le serate estive all’ombra del castello, i numerosi incontri culturali con personalità di rilievo nazionale, organizzato grandi eventi come GenioGioco, o in convenzione con l’amministrazione comunale varie edizioni di 'Sapori e Colori del Montalbano', per tanto tempo una vera e propria vetrina per le aziende enogastronomiche locali, non mancando il contribuito della Pro Loco alle manifestazioni storiche del comune, accompagnando più volte le maggiori reti televisive italiane, e non solo, alla scoperta della città di Leonardo.

Grazie al suo impegno e del consiglio direttivo da Lei guidato, con la collaborazione degli enti istituzionali locali, la Pro Loco ha avuto la nuova sede proprio dinanzi al castello di Vinci, con una vetrina speciale dedicata ai “Tesori di Vinci” per la promozione dei prodotti del territorio. Anche in questi ultimi anni non è mai mancato il suo apporto e consiglio, soprattutto in vista di quel 2019, anno internazionale delle onoranze leonardiane, una data e un grande evento a cui si è giunti anche grazie al pregresso e intenso lavoro della «sua» Pro Loco. Le condoglianze dell’Associazione Vinci nel Cuore ai familiari di Gianna, che resterà per sempre una grande anima e voce di Vinci".

