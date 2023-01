Protesta contro la nuova viabilità a Certaldo: Cucini incontra il comitato

Oggi il sindaco Giacomo Cucini ha incontrato una delegazione del comitato spontaneo che ha manifestato in piazza Boccaccio per protestare contro la nuova viabilità, che avrebbe dovuto prendere avvio in questo mese e che l'Amministrazione ha precedentemente deciso di rimandare alla fine dei lavori di riqualificazione che interesseranno il centro urbano e che dureranno circa due anni.

"Siamo aperti all'ascolto, al confronto e al dialogo, così come è sempre stato - ha ribadito il primo cittadino - e come testimoniano gli incontri, le interviste fisiche e scritte che sono state realizzate per il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. La nuova viabilità sarebbe dovuta partire nel 2020, ma eravamo in piena pandemia. Abbiamo allora rimandato a settembre 2022 e abbiamo ulteriormente posticipato proprio perché abbiamo ascoltato le esigenze dei commercianti, che ci hanno chiesto prima di aspettare il periodo natalizio, poi i saldi. È proprio perché abbiamo ascoltato i cittadini, e perché comprendiamo la situazione attuale, che abbiamo deciso di rimandare ancora alla fine dei lavori di riqualificazione del centro, che saranno complessi e lunghi, e di alcuni importanti cantieri che fanno sistema con un modello di viabilità nuovo".

"Sono estremamente convinto della validità del progetto sulla nuova viabilità - ha concluso -, perché credo che lo sviluppo del paese passi da una riduzione del traffico di attraversamento e da ambienti più sicuri, più protetti e più accoglienti".

All'incontro è stato affrontato anche il tema del rifacimento di Piazza Boccaccio. Il sindaco ha ribadito che i progetti vanno avanti, che sono stati finanziati dal PNRR e che nell'arco del 2023 partiranno i lavori. Ai parcheggi rimanenti in piazza si aggiungerà il parcheggio che sarà finanziato e realizzato nell'arco del 2023 nell'area ex Antonelli, in fondo a Via 2 Giugno, in modo da coprire lo stesso numero di posti auto attualmente presenti.

