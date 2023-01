Si ribalta una barca in Kenya, in salvo un turista grossetano

Terrore per alcuni italiani in vacanza a Watamu, in Kenya, che si pensavano fossero stati coinvolti nel naufragio di un'imbarcazione per escursioni avvenuto questa mattina. Sull’imbarcazione vi erano 40 persone e diversi keniani sono annegati, mentre gli italiani a bordo sono riusciti a raggiungere la riva su altre imbarcazioni.

Matteo Balbi, ventitreenne turista di Grosseto, ha raccontato all’Ansa che lui e altri tre connazionali si sono salvati perché eravano sul tetto della barca “e grazie allo staff di un'altra imbarcazione che ci ha recuperato subito e ci ha portato a riva”. Tutti e quattro hanno ricevuto cure nel resort Garoda.