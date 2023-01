Sulle note di Mozart, a Empoli arriva l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto

Giancarlo De Lorenzo

Tutto pronto per il secondo appuntamento della stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni. Venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 21, dopo il grande successo estivo della Bohème per l’Opera in Piazza 2022, torna al Palazzo delle Esposizioni l’Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto". Sul podio Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico e musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, frequentemente invitato a dirigere prestigiose orchestre italiane e europee: vanta un repertorio molto ampio che spazia dalla musica sinfonica alla lirica, dalla musica barocca a quella contemporanea.

Paolo Carlini

A Empoli dirigerà la Sinfonica di Grosseto in un programma interamente dedicato a Mozart con l’Adagio e fuga per archi in do minore K546, trascrizione dello stesso autore della Fuga in do minore per due fortepiani e la Sinfonia n.29 in la maggiore K201, una delle sue più famose sinfonie giovanili. Del genio salisburghese verrà eseguito anche il Concerto per fagotto e orchestra in si bemolle maggiore K191, che vedrà come solista Paolo Carlini, primo fagotto dell’Orchestra della Toscana, dedicatario di opere solistiche dei premi Oscar Ennio Morricone e Luis Bacalov: ha collaborato con le orchestre del Teatro alla Scala di Milano, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Teatro dell’Opera di Roma, del Teatro la Fenice di Venezia, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro Comunale di Bologna, suonando con i più importanti direttori internazionali.

I biglietti sono in vendita da Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53 – Tel. 0571/72746), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19 – Tel. 0571/74056) e online su eventbrite cliccando sul seguente link: https://bit.ly/3QN9OfT .

La stagione concertistica proseguirà quindi venerdì 3 febbraio alle ore 21, sempre al Palazzo delle Esposizioni, con l’Orchestra della Toscana diretta da Tianyi Lu e Kian Soltani solista al violoncello. In programma Andrée, Schumann e Beethoven.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16 a Empoli, tel. 0571 711122 o 373 7899915, mail csmfb@centrobusoni.org. Per consultare la programmazione, cliccare su www.centrobusoni.org/concerti-stagione-2023 .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa