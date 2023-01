Nuovo teatro a Empoli, dallo Shalom speranza dopo le occasioni mancate

Una previsione corretta, quella dell'ex assessore alla Cultura del Comune di Empoli Eleonora Caponi, in merito al futuro teatro. La prospettiva, annunciata nel 2017, era quella della consiliatura attuale per passare dalle parole ai fatti per un nuovo tetaro. E così è stato, anche se la delega è stata assegnata a Giulia Terreni. Complice l'opportunità del Pnrr, il nuovo teatro Il Ferruccio ha già un progetto e un plastico che sta facendo il giro della città.

Ma cosa ne pensano nell'altro teatro ancora attivo a Empoli, lo Shalom di via Busoni?

Ne ha parlato il direttore artistico Paolo Zondadelli durante la presentazione della nuova rassegna teatrale quest'oggi, nello stesso luogo in cui 6 anni fa venne annunciata la prospettiva del nuovo teatro.

"La nostra speranza è che venga fatto, noi e il comunale faremo cose diverse e quindi speriamo che ci possa vedere con i milioni che arriveranno dal Pnrr". Nelle parole di Zondadelli c'è un po' di rimpianto per qualcosa che non è stato possibile mantenere, ovvero il vecchio Teatro Salvini, dalle cui ceneri nacque il Cinema La Perla, attualmente chiuso da anni. "Fu un teatro che nel 1928 ospitò Pirandello, il quale pernottò alla Tazza d'Oro. E' un teatro che gli empolesi non hanno potuto mantenere, a differenza di Castelfiorentino dove è stato poi ristrutturato il Teatro del Popolo", commenta il direttore artistico.

Nella storia più recente, ci sono state delle "occasioni mancate" da parte del Comune per chiudere l'affare teatro con l'acquisizione dell'Excelsior: "Poteva essere acquistato nel 1972, e ancora ci fu un'altra occasione nel 1992, si optò per La Perla allora". Adesso le speranze sono nell'innovativo progetto del teatro Il Ferruccio, che sorgerà a fianco del Palazzo delle Esposizioni.

Elia Billero