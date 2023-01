Torna dopo la pandemia la rassegna del Teatro Shalom di Empoli

Dopo due anni di pandemia (nei quali sono stati comunque tenuti 45 eventi tra spettacoli e concerti) il Teatro Shalom di Empoli torna con la sua rassegna teatrale tra inverno e primavera. Cinque gli spettacoli in rassegna, tutti rodati da compagnie che li hanno portato in giro per l'Italia da anni. Oggi la presentazione.

"Siamo stati fermi 20 mesi - spiega il direttore artistico Paolo Zondadelli - e abbiamo avuto pochi sostegni, ad eccezione del Centro Busoni che ha continuato a sceglierci per rappresentare i suoi concerti. Siamo però ripartiti anche con delle novità come la rassegna del teatro in vernacolo e con il veglione dell'ultimo dell'anno. Ripartiamo con la campagna abbonamenti, anche se sappiamo che dopo 2 anni non è facile".

Tra le novità dei prossimi mesi, una rassegna comica che potrebbe portare 10 spettacoli e il matinée con le scuole del territorio.

La giornata di oggi vuole essere un omaggio a Gastone Bonucci, vice presidente che si è ritirato dopo 30 anni circa di attività, e anche ai tanti volontari che da decenni sostengono le attività del teatro parrocchiale.

Il prezzo dei biglietti è rimasto pressoché invariato: 20 euro invece di 19 per ogni spettacolo, con l'abbonamento uno spettacolo è gratis.