Weekend al freddo, codice giallo e arancione per neve e vento

Un profondo vortice depressionario sul medio Adriatico tende a risalire verso nord interessando dalla prossima notte anche l'appennino toscano orientale, dove sono attese abbondanti nevicate e, anche se più marginalmente, la Toscana centro meridionale, con nevicate fino a bassa quota.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso per domani, domenica 22 gennaio, un codice giallo per neve che interesserà la parte centro meridionale della regione nelle zone appenniniche, in particolare quelle orientali. Le nevicate si intensificheranno progressivamente oltre i 100-200 metri di quota sui versanti orientali appenninici, in particolare delle province di Arezzo e Firenze (Val Tiberina, Alto Mugello e Casentino). Per Casentino, Alto Mugello e Appennino fiorentino, dove le nevicate saranno particolarmente abbondanti, il codice sarà arancione, con validità a partire dalle 7 e fino alla mezzanotte di domenica 22 gennaio. Nella notte, per Casentino e Valtiberina codice giallo anche per vento.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Neve, nuova allerta gialla per le zone collinari fiorentine

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa