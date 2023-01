Un'aula a cielo aperto per i bambini del Calasanzio: inaugurato il nuovo giardino

In occasione dell’open day dell’Istituto Calasanzio di Empoli, gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, che si è svolto oggi sabato 21 gennaio, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo giardino educativo della scuola. Al taglio del nastro, che ha dato il via a questo progetto, erano presenti Leonardo Alessi presidente FISM, Fabio Barsottini vicesindaco di Empoli, Padre Sergio Sereni, Padre Provinciale dei Padri Scolopi e tutta la comunità dei Padri di Empoli.

Lo spazio esterno diventerà una vera e propria aula a cielo aperto per i bambini più piccoli della scuola, che farà da apripista a un percorso condiviso 0-6 anni, che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento educativo di tutto l’empolese.

Da oggi, infatti, nido e scuola dell'infanzia non costituiranno più due entità separate, seppure in relazione di continuità, ma diventeranno un’unica realtà, caratterizzata da una collegialità costante e da un unico progetto di esperienze.

Fonte: Ufficio stampa