Berserker ko, contro Rugby Lucca finisce 29-27

Sconfitta di misura e all'ultima azione per i Berserker, che stavano per espugnare Lucca.

Il primo tempo si conclude sul 17-15 per i padroni di casa, che riacciuffano il risultato sul finale, dopo le due mete dei guerrieri della Val d'Elsa. La prima di Merlotto, che calcia per se stesso e si invola fra i pali. La seconda del numero 10, Banti, che schiaccia alla bandierina.

Il secondo tempo è la fotocopia del primo. Prima segna Lucca, i Berserker reagiscono e vanno a segno, prima con Alessandri, che rompe un paio di placcaggi, prima di segnare, e poi con capitan Goretti, servito alla perfezione dal mediano Niccolini. Risultato ribaltato, ma dopo una strenua difesa dei Berserker, l'ala del Lucca riesce a passare e segna allo scadere.

Una sconfitta evitabile per i Berserker, che tuttavia guadagnano due punti bonus in classifica, per aver segnato quattro mete e aver perso con meno di sette punti di scarto.

Berserker formazione: Niccolini P., Lassi, Cavallaro, Simoncini D., Vincelles, Cameli, Goretti (c), Merlotto, Niccolini S., Banti, Scaglione, Alessandri, Cannas, Garinei, Burgassi

A disposizione: Ferzola, Venturini, Simoncini A., Parenti, Goldman, Tomasulo

Allenatore: Firenzani

A segno: Burgassi (cdp), Merlotto (Trasf. Burgassi), Banti, Alessandri (Trasf. Burgassi), Goretti.

Fonte: Ufficio stampa