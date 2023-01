Fermato all'alt e sorpreso con un coltello sul furgone: denunciato

Fermato alla guida di un furgone, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che nascondeva al lato del sedile del conducente. Per l'uomo, un 38enne campano fermato dai carabinieri di Collesalvetti, è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Fermato all'alt durante un servizio di controllo del territorio nella frazione di Nugola, il conducente è apparso ai militari nervoso, atteggiamento che li ha insospettiti. Risultato gravato da precedenti, il 38enne è stato sottoposto a perquisizione ed è emerso il coltello dalla lunghezza complessiva di 20 cm, con una lama di 7,5 cm, nel sedile del conducente e immediatamente disponibile per un eventuale utilizzo. Denunciato, sono in corso ulteriori accertamenti per comprendere perché girasse armato.